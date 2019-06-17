الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في شمال قعطبة بالضالع

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

فرض الجيش اليمني سيطرته على مناطق جديدة في شمالي مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن، وذلك عقب مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

Advertisements

وأفاد مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة حررت مناطق، الشجرة والخزان والقراميد والسوداء والذرة وسلسلة السود الجبلية المطلة على منطقة هاجر شمالي مديرية قعطبة.

وجاء التقدم بعد عملية عسكرية واسعة شنها الجيش اليمني من محاور عدة وسط تقدمه نحو منطقة العود شمال وغرب مديرية قعطبة.

وأسفرت العملية عن مصرع 25 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى أسر ثلاثة منهم.