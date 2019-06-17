قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر" إنه ما تزال التناقضات تحاصر تنظيم الحمدين فما بين اختراق إدارة البيت الأبيض ووسائل الإعلام والشخصيات البارزة، يواصل النظام القطري أساليبه المفضوحة للتغلغل والسيطرة على المجتمع الأمريكي.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "صحيفة واشنطن دبلومات الأمريكية بالمشاركة مع فريق “دي سي يونايتد” وشركة “لونج أند ستيت” العقارية، نظمت حفلاً في واشنطن للاحتفال بحرية الصحافة، ليكتشف الحضور أن الحكومة القطرية راعٍ أساسي في هذا لحفل، من أجل أغراض سياسية لدولتهم، وهي التقرب أكثر لمسؤولي الإدارة الأمريكية، والبحث عن دور إقليمي لنظامهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تقرير يفضح عصابة الدوحة وقمعها للصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.