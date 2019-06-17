شكرا لقرائتكم ابن الأمير هاري يظهر بعيد الأب في صورة واضحة لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمس الأحد كان "عيد الأب" في بريطانيا، وكان أول "يوم أب" يحتفل به الأمير البريطاني هاري، وهو أب فعلاً، وللمناسبة نشر "دوق ساسكس" وزوجته الدوقة ميغان ماركل، أول صورة واضحة الملامح لطفلهما Archie Mountbatten-Windsor البالغ 42 يوماً، فقد ولد في 6 مايو الماضي بمستشفى بورتلاند في لندن، كسابع من يحق له تولي عرش بريطانيا.

في الصورة التي نشرها الوالدان فيInstagram المالكان فيه حساباً مشتركاً، نرى "أرتشي" ينظر إلى حامل الكاميرا وهو يصوره متشبثاً بإصبعي أبيه الذي يبدو في إصبعه الثالث خاتم زفافه على الممثلة الأميركية السابقة، ونرى بالصورة أيضاً معظم ملامح الطفل الذي يبدو شبيهاً بأبيه وأمه معاً.

آرتشي عمره اليوم 6 أسابيع

وكان الدوقيان، نشراً في "إنستغرام" أيضاً، أول صورة لابنهما الأول حين كان بعمر يومين، وفيها ظهرت جدته الملكة إليزابيث الثانية وزوجها دوق إدنبره، الأمير فيليب، ينظران مبتسمين إلى المولود الذي كانت تحمله والدته، وإلى جانبها زوجها الأمير ووالدتها دوريا راغلاند، وبعدها نشرا صورة للطفل نراه فيها أعلاه نائماً بملامح غير واضحة تماماً.