بسبب تغريدة حرق العلم.. هجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب



شهد الشارع الأمريكي حالة من الجدل، عقب تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دعم من خلاله اقتراح نواب جمهوريين بتجريم حرق علم الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بدون تفكير... كل الدعم للسيناتور ستيف دينس وهو يقترح تعديلا لفرض حظر على حرق علمنا الأمريكي".

وكان السيناتور الأمريكي ستيف دينس من ولاية مونتانا، وكيفن كرامر من نورث داكوتا، تقدما بهذا الاقتراح أمام مجلس الشيوخ الجمعة الماضية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دعم من قبل تجريم من يحرق العلم، وذلك خلال انتخابات عام 2016 حيث قال آنذاك: "لا...