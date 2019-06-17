كتب رضا حبيشى كلفت شركة المترو مفتشى المحطات وأفراد الأمن الإدارى الموجودين على بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بالمحطات، بعدم التساهل فى توقيع غرامة المخالفين البالغة 50 جنيها على أى راكب تجاوز عدد المحطات المحددة للتذكرة التى بحوزته. يذكر أن وزارة النقل قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة، لتصبح مقسمة إلى ثلاثة مناطق، وتبلغ سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات قيمة 5 جنيهات منطقه أولى، و 16 محطة تبلغ 7 جنيهات منطقه ثانية، وعدد أكثر من 16 محطه تبلغ 10 جنيهات منطقة ثالثة، وذلك اعتبارا...

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كانت هذه تفاصيل خبر المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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