سلطات المكسيك توقف مئات المهاجرين نصفهم أطفال في إطار "مهلة ترامب"

أعلن مسؤولون مكسيكيون، أنه تم توقيف 791 مهاجرا من ​أميركا​ الوسطى بينهم 368 طفلا دون الثامنة من العمر في ولاية فيراكروز ​المكسيك​ية. وأعلن المعهد الوطني للهجرة، في بيان، أنه تم توقيف ​المهاجرين​ عند نقطتي تفتيش خلال محاولة نقلهم داخل أربع مقطورات.

وأعلن مصدر طلب عدم كشف هويته لـ "فرانس برس" أن أعمار 270 من المهاجرين الذين تم توقيفهم تتراوح بين 6 و7 سنوات، بينما 98 منهم دون الخامسة من العمر، وإن من بين الموقوفين 413 مهاجرا من ​غواتيمالا​، و330 من ​هندوراس​، و39 من ​السلفادور​. في حين كشف مصدر آخر عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في أنهم متورطون ب​الاتجار بالبشر​.

وتأتي التوقيفات ضمن مهلة 45 يوما حددها الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، للمكسيك من أجل اتخاذ خطوات للحد من ​الهجرة​، تندرج في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع ​الولايات المتحدة​ هذا الشهر لتفادي فرض رسوم جمركية كان ترامب قد هدد بفرضها على السلع المكسيكية.

وتعهدت المكسيك، في إطار جهودها الرامية لتقليص تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى الذين يعبرون أراضيها قاصدين الولايات المتحدة، بنشر حوالي 6 آلاف من أفراد الحرس الوطني على حدودها مع غواتيمالا، فيما أكد ترامب أن احتمال فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائما، إذا لم تحقق المكسيك بعد انقضاء المهلة تقدما كافيا.