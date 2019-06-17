فرانس برس: سلطات هونغ كونغ تطلق سراح زعيم المتظاهرين جوشوا وونغ

اعلنت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية ان سلطات ​هونغ كونغ​ اطلقت سراح زعيم المتظاهرين جوشوا وونغ. وكان شارك امس "حوالي مليوني" شخص في التظاهرات الهائلة في هونغ كونغ بحسب منظمين، وهو تقريبا ضعف عدد المشاركين القياسي في تظاهرات الأسبوع الفائت. وذلك احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين الى ​الصين​، وهذا الرقم كشفه جيمي شام من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان الصحافيين.

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