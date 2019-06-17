ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا شدته 5.2 درجة وقع في شمال شرق جزيرة هونشو اليابانية.
ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي قالت الوكالة إنه وقع في محافظة ابراكي وعلى عمق 27 كيلومترا.
وكان مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي قد أعلن أمس الأحد أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في جزر كيرماديك في جنوب المحيط الهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق جزيرة هونشو اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.