زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق جزيرة هونشو اليابانية

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا شدته 5.2 درجة وقع في شمال شرق جزيرة هونشو اليابانية.

ولم ترد ​تقارير​ بعد عن أضرار أو خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي قالت الوكالة إنه وقع في محافظة ابراكي وعلى عمق 27 كيلومترا.

وكان مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات ​تسونامي​ قد أعلن أمس الأحد أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع في جزر كيرماديك في جنوب المحيط الهادي.