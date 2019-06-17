فرانس برس: المحتجون بنهون احتلالهم للطريق السريع قرب مقر برلمان هونغ كونغ

دعا الناشط من أجل الديموقراطية جوشوا وونغ، "زعيمة ​هونغ كونغ​ المؤيدة لبكين ​كاري لام​ الى الاستقالة"، وذلك مباشرة بعد اطلاق سراحه من السجن صباح اليوم ، في الوقت الذي شهدت فيه المدينة تظاهرات تاريخية مناهضة للحكومة.

وأعلن وونغ للصحافيين ان لام "لم تعد مؤهلة لتكون زعيمة هونغ كونغ"، مضيفا "عليها أن تتحمل المسؤولية وتستقيل، وأن تتم محاسبتها وتتنحى". وكان وأدخل وونغ السجن في شهر أيار بعد أن فشل في محاولة الطعن بحكم صادر بالسجن بحقه لمشاركته في ​احتجاجات​ "حركة المظلات" الكبيرة التي شهدتها هونغ كونغ عام 2014 وساهم في قيادتها.

ويأتي اطلاق سراحه في الوقت الذي هزت فيه هونغ كونغ تظاهرات غير مسبوقة بدأت احتجاجا على قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين. لكن الحركة الاحتجاجية تحولت بعد ذلك إلى أحدث تعبير عن الغضب الشعبي ضد قادة المدينة وبكين.