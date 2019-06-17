متسلل سرق من منزل في صيدا أموالا ومصاغا بقيمة 6500 دولار

ادعى حسين ش. د. ادعى أمام مخفر صيدا الجديدة، أن مجهولا تسلل إلى منزله الكائن في الطبقة الأولى من مبنى مقابل الجامعة اللبنانية في صيدا، أثناء غيابه عن المنزل، وسرق مبلغ 2500 دولار أميركي ومصاغا بقيمة أربعة آلاف دولار أميركي.
وأشار المدعي إلى أنه لا يوجد كسر أو خلع أو أي معالجة عند مدخل المنزل، مرجحا أن يكون الفاعل تسلق من الجهة الشرقية للبناء، حيث يسهل الدخول إلى المنزل.
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