الجمهورية: توجه لطرح اجراء بعض التعيينات بجلسة الحكومة غدا

علمت "الجمهورية"، أنّ هناك توجّهاً لدى مستويات رفيعة في الدولة، في ​جلسة الحكومة​ غدا الى طرح إجراء ​التعيينات​ في بعض المؤسسات، وفي مقدمها تعيين أعضاء ​المجلس الدستوري​، وكذلك تعيين أعضاء ​المجلس الوطني للإعلام​ المرئي والمسموع. والمعلوم انّ التعيين في هذين الموقعين يتمّ على مرحلتين: الاولى، عبر انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري في ​مجلس النواب​، على ان يعيّن ​مجلس الوزراء​ الاعضاء الخمسة الآخرين، والأمر نفسه ينطبق على ​المجلس الوطني للاعلام​.

يذكر ان مجلس الوزراء يعقد غداً في السراي الحكومي الكبير جلسة هي الأولى له بعد عطلة عيد الفطر.