الجمهورية: توجه لطرح اجراء بعض التعيينات بجلسة الحكومة غدا

علمت "الجمهورية"، أنّ هناك توجّهاً لدى مستويات رفيعة في الدولة، في جلسة الحكومة غدا الى طرح إجراء التعيينات في بعض المؤسسات، وفي مقدمها تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وكذلك تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. والمعلوم انّ التعيين في هذين الموقعين يتمّ على مرحلتين: الاولى، عبر انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري في مجلس النواب، على ان يعيّن مجلس الوزراء الاعضاء الخمسة الآخرين، والأمر نفسه ينطبق على المجلس الوطني للاعلام.
يذكر ان مجلس الوزراء يعقد غداً في السراي الحكومي الكبير جلسة هي الأولى له بعد عطلة عيد الفطر.
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