خليل رجح انجاز مشروع الموازنة خلال فترة قصيرة:الوضع المالي لا يدعو للقلق

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث صحفي انّ "الامور تسير في شكل طبيعي في اللجنة المالية، واعتقد اننا إذا استمرينا على هذه الوتيرة من العمل يمكن ان يُنجز مشروع ​الموازنة​ في اللجنة المالية خلال فترة قصيرة".

ورداً على سؤال، قال خليل: "الموازنة وُضعت جرّاء دراسة معمقة، وتحدّدت بموجبها نسبة ​العجز​ بـ 7,59%، وهي نسبة يُبنى عليها في موازنة ​السنة​ المقبلة".

وعمّا اذا كان العجز سيرتفع اكثر من 7,59% نتيجة التعديلات التي يقترحها النواب في اللجنة المالية على مشروع الموازنة، قال خليل: "كل هدفنا هو ان نصل الى عجز اقل مما كان عليه في موازنة 2018 الذي بلغ 11,5% من الناتج... قد يرتفع قليلاً عن 7,59% أو قد يخفض قليلاً.. ولكن المهم أننا امام عجز دون الـ 9% وكلما كان أقل، كان أفضل بالتأكيد".

وحول الكلام المشكّك ب​الوضع الاقتصادي​ والمالي، أكد خليل ان "​الوضع المالي​ لا يدعو الى القلق ابداً.. وكلما كان العجز المقدّر بـ 9% في الموازنة، فمعنى ذلك انّه تحت السيطرة".