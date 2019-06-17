الجمهورية:بري يرأس اليوم اجتماعا للبحث بجدول أعمال جلسة تشريعية يدعو اليها قريبا

علمت "الجمهورية" انّ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، سيرأس اجتماعاً اليوم في مقرّ الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، للبحث في جدول اعمال جلسة تشريعية سيدعو اليها قبل نهاية الشهر الحالي، ومن ضمن جدول اعمالها، مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة للصرف على ​القاعدة​ الاثنتي عشرية حتى منتصف تموز المقبل.

وكان بري أعلرب عن ارتياحه الى مسار النقاشات في اللجنة المالية في درس مشروع ​الموازنة​، والحضور النيابي الكثيف في الجلسات، آملاً في ان تُنهي اللجنة مهمتها في أقرب وقت، وإقرار الموازنة في الهيئة العامة مع بدايات الشهر المقبل.