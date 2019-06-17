ستضافت الجامعة اللبنانية الأمريكية في جبيل البطولة الدولية لمسابقة "فيرست ليغو ليغ" للربوت، التي شارك فيها 73 فريقاً من 43 دولة، وحققت ​مؤسسات أمل التربوية​ نتائج مميزة عبر مشاركتها بثلاث فرق، حيث توج بطلًا للعالم فريق Tic Tac Toe من ثانوية الشهيد حسن قصير، ونال فريق 4thVertex من ثانوية الشهيد بلال فحص المركز الاول في عرض المشروع العلمي، كما أحرز فريق Enigma من ثانوية الكرامة المركز الثاني في برمجة ​الروبوت​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسات أمل التربوية تحرز المراتب الأولى في البطولة الدولية لمسابقة "فيرست ليغو ليغ" للروبوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.