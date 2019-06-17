علمت "الجمهورية"، انّ قائد الجيش العماد جوزيف عون سيزور السعودية في الأيام القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من نظيره رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين. وسيكون لقائد الجيش لقاءات اخرى في الرياض تصبّ في خانة دعم الجيش اللبناني، خصوصاً أنّ نوع السلاح الذي يستخدمه الجيشان اللبناني والسعودي متشابه.
وعلمت "الجمهورية"، انّ زيارة العماد عون للسعودية تأتي في اطار عسكري بحت، وهي ثالث زيارة له الى دولة عربية، بعد الكويت والأردن اللتين يستخدم جيشيهما نوع السلاح نفسه، مع الاشارة الى أنّ هناك تبادلاً أكاديمياً عسكرياً بين الجيشين اللبناني والسعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: قائد الجيش يزور السعودية بالايام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.