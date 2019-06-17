الجمهورية: قائد الجيش يزور السعودية بالايام المقبلة

علمت "الجمهورية"، انّ قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ سيزور ​السعودية​ في الأيام القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من نظيره رئيس هيئة الاركان العامة في ​الجيش السعودي​ الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين. وسيكون لقائد الجيش لقاءات اخرى في الرياض تصبّ في خانة دعم ​الجيش اللبناني​، خصوصاً أنّ نوع ​السلاح​ الذي يستخدمه الجيشان اللبناني والسعودي متشابه.

وعلمت "الجمهورية"، انّ زيارة العماد عون للسعودية تأتي في اطار عسكري بحت، وهي ثالث زيارة له الى دولة عربية، بعد ​الكويت​ و​الأردن​ اللتين يستخدم جيشيهما نوع السلاح نفسه، مع الاشارة الى أنّ هناك تبادلاً أكاديمياً عسكرياً بين الجيشين اللبناني والسعودي.