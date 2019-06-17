مصادر الجمهورية:لافرينتييف سيبحث خلال زيارته للبنان بملف النازحين

أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ الكسندر لافرنتييف الذي سيزور ​لبنان​ غدا سيبحث مع المسؤولين في "مستجدات الاوضاع في سوريا ومشاريع التسوية وعملية إعادة الاعمار والمبادرة الروسية لإعادة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم".

لكن مصادر مطلعة قالت لـ"الجمهورية"، انّه على رغم من انّ ملف عودة النازحين السوريين هو العنوان الأبرز لزيارة لافرينتيف، إلاّ انّ محادثاته مع الرؤساء الثلاثة قد تُمهّد الى فتح ملفات أُخرى لا تقلّ أهمية عن ملف ​النزوح السوري​ .

وكشفت هذه المصادر، أنّ الرجل سيوجّه دعوة رسمية للبنان للمشاركة في جولة مفاوضات "استانا" الـ13 التي ستجري في تموز المقبل، بعد ان ادركت ​موسكو​ أهمية إشراك عواصم الجوار السوري، في اعتبار انّ جولة "استانا" المقبلة ستضع اطاراً محدداً للبدء بإعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة، وهنا تكمن اهمية حضور لبنان لطرح هواجسه حول طرق معالجة هذا الملف.