رد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على سؤال حول مستجدات ملف الحدود البرية والبحرية، مؤكدا أمام زواره إنّه ينتظر ما سيحمله الموفد الأميركي ​ديفيد ساترفيلد​ من ​اسرائيل​، وفي ضوء ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه.

وحول التوتر المتزايد في المنطقة، في ظل التهديدات الاميركية ل​إيران​ بعد حادثة الناقلتين في بحر عُمان، قال بري: "لا أعتقد انّ المنطقة ذاهبة الى الحرب، فلا أحد يريدها".

وأعرب بري عن ارتياحه الى مسار النقاشات في اللجنة المالية في درس مشروع الموازنة، والحضور النيابي الكثيف في الجلسات، آملاً في ان تُنهي اللجنة مهمتها في أقرب وقت، وإقرار الموازنة في الهيئة العامة مع بدايات الشهر المقبل. واكّد بري، "ان العجلة الحكومية ينبغي ان تنطلق بوتيرة سريعة للتصدّي للأولويات الملحة في شتى المجالات".