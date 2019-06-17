فهد:قرار القضاة بتعليق اعتكافهم إيجابي وسنعمل على تحقيق المطالب المتبقية

أوضحت مصادر قريبة من ​نادي القضاة​، في حديث لـ"الجمهورية" أن "العودة عن الإعتكاف قرار غير محسوم حتى الساعة"، كاشفة أنّهم "في صدد إصدار بيان سيكون الأول من نوعه في أي حال" .

وقرأ رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ ​القاضي جان فهد​ توجّه هؤلاء القضاة الى تعليق اعتكافهم إيجاباً، وقال لـ"الجمهورية": "إنّ تعليق الاعتكاف مبادرة جيّدة سيثمّنها المواطن اللبناني، وجاءت نتيجة تحقيق قسم من مطالب القضاة، فيما بقي القسم الآخر قيد المتابعة".

وتعهّد فهد للقضاة، "الاستمرار في العمل على تحقيق ما تبقّى من المطالب"، معتبراً "أنّ الصوت وصل الى آذان المسؤولين، وأنّ الوقت حان لاستئناف العمل، لأنّ المواطن هو من دفع ثمن التأخير في إصدار الأحكام".