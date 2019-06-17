أظهرت أدلة علمية جديدة ارتباط تناول اللحوم الحمراء بالمشكلات الصحية، لتؤكد دراسات عدة سابقة تنصح بتجنب هذا النوع من اللحوم قدر الإمكان.
وقد خلصت دراسة جديدة، حسب موقع سكاي نيوز، إلى أن تناول اللحوم يمكن أن يؤدي إلى خطر الموت المبكر، بحسب مجلة «بي إم جي» البريطانية الطبية الأسبوعية. وأفادت الدراسة بأن زيادة استهلاك هذه اللحوم بمعدل نصف حصة يومياً يزيد خطر الموت بسن مبكرة بنسبة 10 بالمئة.
ووجدت الدراسة أن استبدال هذا الطعام بمصادر بروتين أخرى، يساعد الإنسان على العيش لفترة أطول.
وذكر أستاذ التغذية في جامعة هارفارد، المشارك بالدراسة، فرانك هو، أنه يمكن استبدال اللحوم الحمراء بلحوم الدواجن والأسماك والبقوليات والخضار.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تربط تناول اللحوم الحمراء بالوفاة المبكرة..خبير: من الأحسن الدواجن والسمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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