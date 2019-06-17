الأرجنتين والأوروجواي تستعيدان التيار بعد ظلام تام

أعلنت السلطات في الأرجنتين والأوروجواي أنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 70% من مناطق البلدين بعد انقطاع شامل حرم 48 مليون شخصا من الكهرباء الأحد.

وعند الساعة السابعة مساء (22,00 ت ج) أعلن وزير الطاقة الأرجنتيني جوستافو لوبيتيجي إعادة التيار الكهربائي إلى 77% من المشتركين، فيما أفادت شركة الكهرباء الرسمية في الأوروجواي المجاورة بأن التيار الكهربائي عاد إلى ما لا يقل عن 88% من مناطق البلاد.

وأثر الانقطاع -الذي حدث عند السابعة صباحا- على الباراجواي أيضا، التي أعلنت انقطاعا في التيار الكهربائي لمدد قصيرة في بعض المناطق.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انقطاع شامل للكهرباء في الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وكذلك في الأوروجواي ذات الـ3,4 مليون نسمة.

Advertisements





وقال لوبيتيجي خلال مؤتمر صحفي "هذه أعطال تحدث على الرغم من اليقظة التامة، الأمر المثير للدهشة هو سلسلة الأحداث التي وقعت وتسببت بالانقطاع الكامل"، مشيرا إلى أن الانقطاع حدث "بشكل آلي لحماية الشبكة".

وأضاف "لا يوجد لدينا معلومات أكثر الآن حول ما حصل، نحن لا نستبعد أي احتمال، لكن هجوما إلكترونيا ليس من ضمن البدائل التي يتم درسها".

وأوضحت هيئة الطاقة في الأرجنتين أن "نظام الربط الداخلي "قد انهار" تماما، ما أدى إلى انقطاع كبير في الطاقة الكهربائية"، ولم تتمكن مولداتها من تعويضه.

وفي وقت سابق اليوم عادت الكهرباء إلى بعض مرافق بوينوس آيرس، لكن المترو والقطارات كانت لا تزال متوقفة، والمستشفيات العامة والعيادات الخاصة تعمل على المولدات.

وترتبط الأرجنتين والأوروجواي بشبكة كهرباء واحدة مستمدة من سد "سالتو جراندي" المملوك للدولتين الواقع على بعد 450 كلم شمال العاصمة الأرجنتينية بوينوس إيرس.