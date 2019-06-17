نجم الترجي "المونديالي" مرشح للانتقال للأهلي السعودي

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محمد عمادالأحد 2019/6/16 07:08 مساء بتوقيت أبوظبي
الترجي التونسي
علمت "العين الرياضية" من مصادر مقربة من غيلان الشعلالي، نجم نادي الترجي ومنتخب تونس، أنه مرشح بقوة للانتقال للأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.
وسيقوم الشعلالي، على الغالب، بإمضاء عقود انتقاله للأهلي في مصر خلال الأسبوع المقبل، ما لم تحدث تطورات جديدة في الموضوع.
ويتواجد الشعلالي في وضعية لاعب حر، حيث إن عقده مع نادي العاصمة التونسية ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران الحالي.
وفرض لاعب الوسط المدافع نفسه واحدا من أفضل نجوم الدوري التونسي في السنوات الأخيرة، وهو ما جعله يشارك مع منتخب تونس في كأس العالم 2018.
وطوال مسيرته مع الترجي الممتدة لـ5 سنوات، شارك الشعلالي في 136 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وأهدى 16 تمريرة حاسمة، كما فاز معه بعدة ألقاب محلية.
وسبق لعدة لاعبين تونسيين أن حملوا قميص الأهلي السعودي أبرزهم عبدالقادر بلحسن ومراد العقبي وبلحسن العلوي وماهر كنزاري وخالد بدرة وسيف غزال.
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