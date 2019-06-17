قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية لديها الصلاحيات القانونية لضرب إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس. وأضاف بومبيو في تصريحات لـقناة "سى بى إس نيوز" الأمريكية أن الإدارة الأمريكية وترامب لديهما كافة الصلاحيات لتوجيه ضربة عسكرية لإيران. وتابع: إدارة ترامب تدرس مختلف الخيارات بما فى ذلك الضربة العسكرية لمواجهة التحركات التى تتخذها حكومة طهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تلوح بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.