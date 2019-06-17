شكرا لقرائتكم خبر عن أوغلو..هل يصفع أردوغان مجدداً وينتزع إسطنبول؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تشير مؤشرات الرأي العام التركي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم أوغلو على منافسه في الحزب الحاكم بن علي يلدريم للمرة الثانية خلال العام الحالي، إذ كشف رئيس شركة سونار للدراسات هاكان بيراكشي، عبر حسابه في «تويتر»، أن استطلاعات الرأي التي أجريت حول انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول تبين تفوق أوغلو على منافسه يلدريم.

وأكد بيراكشي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن استطلاعات الرأي كشفت تفوق أوغلو على مرشح الحزب الحاكم بفارق 5 نقاط.

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وتواصل شركات الأبحاث نشر نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها فيما يخص انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي سيتم إعادتها في الـ23 من شهر يونيو الجاري.

وأفادت نتائج الدراسة عن حصول أكرم إمام أوغلو على 52.3% من الأصوات، بينما حصد بن علي يلدرم 47% من دعم الناخبين.

يذكر أن أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، فاز ببلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس الماضي، قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت بسبب طعون تقدم بها الحزب الحاكم.