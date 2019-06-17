شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقاتل «داعش» جنوب البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ب (القاهرة)

قال مسؤولون ليبيون إن قوات الجيش الوطني الليبي تلاحق مسلحي تنظيم داعش في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 مسلحين خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضاف مسؤولون أمس (الأحد) أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بدأ هجومه على مخبأ للمتطرفين في منطقة الهروج الجبلية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي قال (الجمعة) إن مقاتلي داعش كانوا مسؤولين عن هجمات شهدتها المناطق الجنوبية أخيرا. وأقر التنظيم بالهجوم الذي أطلقه الجيش الوطني الليبي وزعم أنه قتل وأصاب العشرات من قواته.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال في منتصف مايو الماضي إن تنظيم داعش الإرهابي شنّ هجمات عدة على الجيش الليبي، من بينها هجوم على مركز تدريب في سبها، مشيرا إلى أن كل هجمات «داعش» منيت بالفشل وانتهت بمطاردة العناصر الإرهابية وملاحقتها في الصحراء.