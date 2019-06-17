شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": تسعير المحاصيل وتطوير منظومة الرى أبرز ملفات الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة وفى مقدمتها تطوير منظومة الرى، وإعادة تسعير بعض المحاصيل الأساسية بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح، واستنباط سلالات جديدة من البذور تعطى إنتاجية أعلى وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بزيارة مؤخرًا لمحافظة الدقهلية للوقوف على مشاكل المزارعين هناك، ومتابعة ملف الأسمدة، متابعًا: أبرز الملفات التى ستحرص اللجنة على مناقشتها مع المسئولين خلال الفترة المقبلة إعادة تسعير محصولى القمح والبنجر بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تطوير منظومة الرى من أبرز الملفات، وقانون الموارد المائية والرى الجديد من المفترض أنه يحقق هذا الهدف المنشود، خاصة أن فلسفته قائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال تطوير المنظومة وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية.