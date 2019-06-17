كيف ساهمت التفسيرات الخاطئة للدين فى ظهور الدواعش؟.. خبير يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن التفسيرات الخاطئة للدين بجانب شيوخ التيارات الإسلامية المنحرفة كانت سببًا كبيرًا فى ظهور تنظيم داعش الإرهابى.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التراث الذى يستند إليه هؤلاء الدواعش المنحرفون هو المسئول الرئيسى عن هذا الشر موضحًا أن هناك أسانيد فقهية وأحاديث نسبت إلى النبى وأفعال نسبت إلى بعض الصحابة وسلوكيات لكثير من حكام المسلمين تسببت فى هذا الفهم الخاطئ للدين وللأسف لم يراجعها المفكرون والعلماء ويفندونها ويعملون العقل فيها من أجل مواجهة هذه الأفكار المنحرفة.
ولفت طارق البشبيشى، إلى أن أبرز التفسيرات التى يعتمد عليها الدواعش هى تفسيرات الردة ومحاربة غير المسلمين واستخدام الدين فى السياسة وأشياء أخرى تجاوزها العقل والزمن.
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