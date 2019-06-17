فيلم تسجيلي عن تاريخ المتحف المصري في عيد ميلاده الـ116

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
عرض المتحف المصري بالتحرير، الفيلم التسجيلي الذي أنتجته النائبة سحر طلعت مصطفى، وأهدته لوزارة الآثار بمناسبة ميلاد المتحف الـ116، والذي يستعرض تاريخ المتحف وأبرز ما يحتضنه من كنوز وروائع أثرية، خلال احتفالية اليوم الخاصة بالإعلان عن بدء مشروع تطوير المتحف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد.
وحضر الاحتفالية الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من السفراء، والنواب أسامة هيكل وسحر طلعت مصطفى وماريان عازر، وعدد من الشخصيات العامة، وسط إشادة من المشاركين على ما تضمنه الفيلم من توثيق للمتحف بشكل دقيق.
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