برلماني: محافظة القاهرة استعدت جيدا لاستقبال ضيوف أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال هاني مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر، إن محافظ القاهرة، نجح في وضع خطة جيدة، لاستقبال ضيوف كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مرجان، في بيان صحفي، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، عقد عدة اجتماعات مع كافة المسئولين في المحافظة، في إطار الاستعدادات للحدث الأهم في عام 2019، لافتًا إلى أن المحافظة قامت بتجميل مداخل الطرق المؤدية للملاعب التي ستقام عليها البطولة.

وأشاد مرجان بجهود رئيس حر منشأة ناصر، بعد رفع الإشغالات المؤدية لمنطقة صلاح سالم، حيث قام بجولات يومية على طريق الأتوستراد والطريق الدائري، للاطمئنان على انسيابية المرور والشكل الجمالي للطرق.

وأشار مرجان إلى أن استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية يعتبر أحد أهم سبل الترويج السياحي والثفافي لمصر، مؤكدًا أن مثل هذه البطولات سيكون لها دورها في تقوية العلاقات المصرية مع مختلف دول القارة السمراء خاصة مع تزامنه لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي 2019.​