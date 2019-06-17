عضو "المنشآت الفندقية" بالبحر الأحمر يكشف أسباب زيادة أسعار الغرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل مكي، عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر، عن الأسباب الحقيقية وراء زيادة أسعار الغرف الفندقية الموسم الحالي، موضحًا أنها ترجع لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الفنادق، وزيادة الضرائب وفواتير المياه والكهرباء.

وأوضح مكي لـ"الخليج 365"، أمس الأحد، أن من ضمن الأسباب أيضًا رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، بجانب ارتفاع معدلات السياحة عن الأعوام الماضية، باعتبار أن السياحة تمثل خمس الدخل القومي لمصر وهو ما يتعبر فرصة لرفع الأسعار، بالإضافة إلى أن مصر مقبلة على بطولة أمم إفريقيا، التي تعتبر أيضًا فرصة لرفع الأسعار.

وتابع: "إذا لم ترتفع أسعار الغرف الفندقية فستتعرض الفنادق لخسارة كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار عمومًا، ومن مصلحة القطاع السياحي، الاتفاق على رقم معين يرفع من الربح والقضاء على الخسارة وعدم النزول عنه مع الرقابة على الخدمات".

Advertisements

وأشاد مكي، بوضع جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، قائمة بأسعار حجز الفنادق والقرى السياحية بفئاتها المختلفة، لمواجهة ظاهرة انخفاض وحرق أسعار بيع الرحلات السياحية للنزلاء الأجانب، موضحًا أنها تساعد على رفع شأن البلد وتحافظ على سمعة مصر وتمنع ما أسماه بـ"ضرب" باقي الفنادق على أن تطبق من الغردقة مطلع الموسم الشتوي المقبل خلال شهر أكتوبر، لافتًا إلى أن وضع حد أدنى لكل درجة يشمل الخدمات والتكلفة.

وحددت الجمعية، قائمة الأسعار لفنادق 5 نجوم بـ35 دولارًا للغرفة في الليلة، وفنادق 4 نجوم بـ27 دولارًا، و3 نجوم بـ23 دولارًا، بالنسبة لشركات السياحة والذين يحجزون للسائحين الأجانب.

وتشهد أسعار الغرف الفندقية بصفة عامة، زيادة في الأسعار بنحو الضعف مقارنة بأسعار العامين الماضيين، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع التكلفة التي تتحملها الفنادق، ما يضطر الفنادق إلى رفع أسعارها لمواجهة زيادات تكلفة التشغيل.

وشهدت المقاصد السياحية مؤخرًا، خاصة منطقة الساحل الشمالي، إقبالًا كبيرًا من الزوار ما أدى إلى رفع أسعار غرف فنادقها، حيث تراوحت الأسعار في مارينا ما بين 10 آلاف جنيه في الليلة للغرفة المزدوجة وحتى 11 ألف جنيه، واقتربت فنادق منطقة برج العرب من 7 آلاف وحتى 13 ألف جنيه، بينما ارتفعت الأسعار كلما اتجهنا غربًا، حيث وصلت الأسعار في أحد فنادق منطقة سيدي عبدالرحمن إلى أكثر من 19 ألف جنيه، ووصلت في أحد الفنادق إلى 23 ألف جنيه.