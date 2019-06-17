أبل تطرح ميزة جديدة تطيل عمر بطارية "آي فون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة أبل الأمريكية تعتزم طرح التحديث الجديد لنظامها التشغيلي "آي أو إس 13" في شهر سبتمبر المقبل، مع ميزة خفية تطيل عمر بطارية هواتف "آيفون".

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، تتوافر الميزة الجديدة تحت اسم "optimized battery charging"، والتي ستتواجد في قسم "Battery Health" في إعدادات الهاتف.

وأوضحت الشركة في بيان لها عن الميزة:"هناك خيار جديد يساعد على إبطاء معدل شيخوخة البطارية، والذي يقلل من الوقت الذي يقضيه هاتف آيفون ليصبح مشحونا بالكامل".

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كما أنه عند النوم، سيتم شحن الهاتف بنسبة 80% فقط، وبالنسبة للـ20% المتبقية فسيتم تخزينها قبل الاستيقاظ بساعة أو ما نحو ذلك، وذلك بدلا من إبقاء الهاتف بالقرب من الشاحن بنسبة 100%.

وسيؤدي تجنب زيادة البطارية باستمرار أثناء وجودها على الشاحن إلى تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الهاتف بأقصى سعة، ما سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية مع مرور الوقت.

جدير بالذكر أن "آي أو إس 13" سيتوافر في هواتف "آيفون إكس، إكس إس ماكس، إكس آر، آيفون 8، 8 بلس، 7، 7 بلس، 6 إس، 6 إس بلس، إس إي"، بالإضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة "آيبود".

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