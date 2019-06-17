تسريبات: استخدام شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
مع اقتراب موعد إطلاق هاتف شركة أبل الأمريكية المنتظر "آيفون 11"، تنتشر تسريبات تقنية عديدة تتعلق بتصميم الجهاز، ومزاياه التقنية الجديدة مثل طريقة الشحن.
وتعتمد الطريقة الجديدة على شحن هواتف آيفون وأندرويد باستخدام شاحن واحد.
وأفادت عدة مواقه تقنية، بأن "أبل" تعتزم التخلي عن ميزة الشحن "Lightning" المعتمدة في هواتف "آيفون"، واستبدالها بالشحن عبر "الكابل" من خلال منفذ "يو إس بي- سي"، المعتمد في هواتف "أندرويد".
ووفق ما ذكر موقع "فوربس"، فإن التسريب استند على صورة من نظام التشغيل المقبل "آي أو إس 13"، إذ تم حذف أيقونة الشحن "Lightning" واستبدلها بصورة كمبيوتر وكابل، وفق مانشره حساب رافاييل موتون على "تويتر"، المتخصص في نشر التسريبات التقنية.
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