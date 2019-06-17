برلماني: تحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية خطوة مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن عملية تحويل الكتب والمقررات المطبوعة بالمواد الدراسية المختلفة إلى إلكترونية يستخدمها الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، خطوة مهمة تتماشى مع توجه الدولة لتحديث أساليب التعليم ومسايرتها للتقدم التكنولوجي.

وأوضح بركات، في بيان أمس الأحد، أنه بالرغم من فوائد هذه العملية في القضاء على ابتزاز بعض الأساتذة بإجبار الطلاب على شراء الكتب الخاصة بهم، وتوفر على الطالب الأموال، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان، مثل أنها لا تضمن الحفاظ على حقوق المؤلف، وعزوف الطلاب عن القراءة.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المقـرر الإلكتروني يجب أن يكون تفاعليًا، حتى يحقق النتائج المطلوبة، ولذلك فعملية تحويل المقرر الدراسي من ورقي إلى إلكتروني ليست عملية سهلة، خاصة وأن كثيرًا من الأساتذة لا يمتلكون القدرات والمهارات التكنولوجية اللازمة للقيام بذلك، ولا يتوفر في الجامعات أعدادًا كافية من الفنيين الذين يمكنهم القيام بتلك المهمة.

وتابع: "الحل في توفير الجامعات للحقوق المادية للأستاذ الجامعي مقابل إعداد المواد التعليمية وتأليفها، واعتماد تطبيقات إلكترونية تضم المستجدات في مجال تخصصه، وتتفق مع التوصيفات المعتمدة للمقررات الدراسية ويدخل الطلاب إليها باشتراك رمزي، للحصول على النسخة الإلكترونية للكتاب بمقابل مادي معقول".​