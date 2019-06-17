شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، وزارة الشباب والرياضة بتقديم خطة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بجدول زمنى وذلك وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، مشيدًا بما تم تحقيقه من إنجاز كبير على أرض الواقع فى الملاعب التى ستقام عليها مباريات بطولة الأمم الأفريقية فى فترة وجيزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ولكن لابد من خطة بعد حصر كل المراكز على مستوى الجمهورية والوقوف على احتياجاتها والاعتمادات المالية ومن ثم يتم وضع خطة للتطوير وفقًا لهذه الاعتمادات على أن يراعى فى التنفيذ القرى الأشد احتياجًا شريطة الالتزام بمواعيد محددة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن مراكز الشباب لابد أن تصبح جاذبة للمواطنين وهذا لن يحدث سوى بالتطوير والإحلال والتجديد، وبهذه الخطوة نستطيع مواجهة الأفكار المتطرفة وعدم ترك الشباب عرفة لهذه الأفكار وبعض الجماعات الخارجة على القانون.