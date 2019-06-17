شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى سعودى: الدوحة شريك رئيسى فيما تقوم به إيران من تهديد لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن اللقاء الذى جمع بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الإيرانى حسن روحانى، والتأكيد القطرى على تعزيز العلاقات مع إيران فى كل المجالات هى رسالة يمكن أن يفهم منها بأن الدوحة أرادت أن تؤكد أنها مستمرة فى الوقوف مع إيران فى خندق واحد، وهو ما يؤكد أن الدوحة شريك رئيسى فيما تقوم به إيران من تهديد للأمن والاستقرار فى المنطقة خاصة فى الآونة الأخيرة.

وأضاف المحلل السياسى السعودى أن الدوحة تتقاسم مع إيران الأدوار فى تهديد أمن واستقرار المنطقة، متابعا: لنا فى دعم الميليشيات الإرهابية الحوثية مثال على ذلك، فبينما تقدم إيران الدعم بالسلاح تقدم قطر الدعم المالى والإعلامى، والذى يعود الدعم المالى القطرى للميليشيات الحوثية إلى العام 2000 عندما كانت الدوحة تدعم المراكز الدينية الحوثية لنشر الفكر الحوثى فى الأراضى اليمنية.

وتابع خالد الزعتر أن المتابع للقنوات الفضائية القطرية، منها الجزيرة ومن يدور فى فلكها، يجد أنها لا تختلف عن القنوات الفضائية التابعة لإيران وميليشياتها الإرهابية.