بالصور– محافظ الإسكندرية يلتقي وفدا فرنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نظمت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، مساء أمس الأحد، حفل استقبال لوفد فرنسي رفيع المستوى بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، لتجديد اتفاقية تعاون في عدة مجالات بين المدينة الساحلية وإقليم "بروفونس الب كوت دازور" بجنوب فرنسا الذي يضم مدن "نيس، كان، مرسيليا، اكس اون بروفونس وعدد من المدن الكبرى.

ترأس الوفد الفرنسي رينو موزولييه رئيس إقليم بروفونس الب كوت دازور بجنوب فرنسا، بحضور چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية، بجانب رئيس ميناء مارسيليا وممثلين عن جامعة إكس مارسلي وعدد من المتخصصين في مجالات التنمية.

وقال محافظ الإسكندرية، إن زيارة الوفد الفرنسي تهدف إلى اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها عام 2002 بين الإقليم والمحافظة، لتأكيد استمرار التعاون، مشيرًا إلى أنه من المقرر توقيع الاتفاقية الجديدة صباح اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة في مراسم رسمية.

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وأضاف قنصوه أن المناقشات مع الجانب الفرنسي تشمل بحث ملف المنح الدراسية لتسهيل إجراءات التبادل الطلابي والتأشيرات وبحث برامج مناسبة لتسهيل الانتقالات والإجراءات الخاصة بالتعليم من مصاريف وسكن بالإضافة إلى بحث تفعيل الدرجات العلمية المشتركة بين الكليات في مصر وفرنسا.

وأشار إلى أنه يجري أيضًا دراسة لعمل خط جوي بين الإسكندرية ومارسيليا، يهدف إلى عمل طيران منخفض التكاليف بحيث تكون الإسكندرية محطة رئيسية للذين يسافرون إلى أوروبا للعمل أو السياحة والعكس بالنسبة لمارسيليا، لافتًا إلى أنه جاري دراسته لتكون إضافة جيدة للسياحة والانتقال بين أوروبا والإسكندرية.

وأوضح المحافظ، أنه من ضمن المشروعات المطروحة إنتاج الغازات من المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مجال تحسين جودة المياه، إذ يعمل الجانب المصري على إنشاء أول محطة معالجة مياه في مصر تعمل بالأوزون في الإسكندرية ضمن مشروع "المدن الخضراء".​