وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيريه الأمريكي والعراقي تطورات الأوضاع في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت (أ ش أ)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مساء الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية العراقي الدكتور محمد الحكيم، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى، تناول الجانبان خلاله أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتينة التي تربط البلدين، بالإضافة إلى استعراض كافة أوجه التعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

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كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العراقي الدكتور محمد علي الحكيم؛ حيث تناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.

وتبادل الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي- وجهات النظر حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.