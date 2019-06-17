240 درجة تنسيق القبول بالثانوية العامة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تنسيق القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وستقبل مدارس المرحلة الثانوية داخل بورسعيد الطلاب الحاصلين على 240 درجة، بينما ستقبل مدارس بحر البقر وغرب بورسعيد الحاصلين على 230 درجة.

وسيبدأ تلقي طلبات الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية العامة للطلاب الناجحين من المرحلة الإعدادية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.​