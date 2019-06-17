كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بمستودع للنفط قرب مطار طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الأحد، عن تمكن فرق الإطفاء التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، من السيطرة على حريق اندلع بالقرب من خزانات غاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار في طرابلس، نشب نتيجة قصف مباشر في الساعة 8 مساء من يوم السبت.

ودعت مؤسسة النفط وشركة البريقة في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى الانسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي قد يلحق بهذه الخزانات الحيوية، لافتة إلى الخطر الذي قد يخلفه توجيه ضربة مباشرة لخزانات غاز النفط المسال المليئة بالوقود على سكان المنطقة.

بدوره دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، “إلى وقف فوري لإطلاق النار وأعمال القتال الدائرة ووضع حد للاستهداف المباشر لمنشآت قطاع النفط ومحاولة استخدامها لأغراض عسكرية”.