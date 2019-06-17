كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تعلن إلغاء إقامات 20 ألف وافد تدريجياً خلال 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزير الدولة الكويتية للشئون الاقتصادية، مريم العقيل، إلغاء إقامة 20 ألف وافد يعيشون داخل الأراضي الكويتية، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت "العقيل"، في تصريحات نقلتها صحيفة "الرأي" الكويتية: "تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترحيل 194 من أصل 500 نزيل ضمهم مركز إيواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة، بسبب الربط بين إقامة الوافد ومستواه التعليمي وأذونات العمل".

وأضافت: "منع التلاعب بأذونات العمل من خلال ضبط العملية وربط إقامة الوافد في الكويت بمستواه التعليمي ومؤهله العلمي، أثمر عن إلغاء إقامة 20 ألف وافد خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يتمكنوا من تغيير قطاع عملهم الصادر عليه أصلا إذن عملهم الاصلي، إلى قطاعات عمل يرغبون في العمل بها".

وأوضحت وزير الشئون الاقتصادية الكويتي، أنه في السابق "كان القانوني أو من لديه شهادة محاسبة أو بنوك يدخل البلاد بإذن عمل في مهنة عامل أو صياد، أو في أي مهنة لا تتوافق مع مؤهله الدراسي، ومن ثم ينتقل إلى مهنة تتوافق مع تحصيله العلمي، على الرغم من أن إذن عمله الأصلي يحتوي على المهنة التي دخل بموجبها إلى البلاد".