جريمة أخرى..طعنة تنهي حياة نجار على يد عامل لديه بالبيضاء

لقي نجار، قبل قليل، حتفه إثر طعنات تلقاها على مستوى القلب، وجهها إليه أحد العاملين لديه، في دوار “جان” بسيدي البرنوصي، في الدار البيضاء.

سبب الجريمة، حسب مصدر أمني، نتج عن خلاف وقع بين الطرفين، لتتطور الأمور، حيث عمد الشاب البالغ من العمر 22 سنة، إلى طعن معلمه البالغ من العمر 44 سنة، وسقط جثة هامدة.

وتمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل، من إيقاف الشاب المتورط في جريمة القتل، وذلك بعد عودته لمكان الجريمة لمعرفة مصير الضحية.

المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور.