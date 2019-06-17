حقيقة فيديو عملية “إنقاذ” بمروحية إسعاف..مصدر من وزارة الصحة يعلق- فيديو

أثار شريط فيديو، منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، بسبب توثيقه لعملية تدخل لمروحية إنقاذ، تنفذ عمليتها بطريقة تهدد السلامة.

الفيديو، الذي تداوله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي على شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، نسب إلى عملية إنقاذ في المغرب، فيما كشفت مصادر في وزارة الصحة لـ”اليوم 24″، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن يكون في المغرب، خصوصا أن مواصفات المروحيات المغربية لا تنطبق على تلك الظاهرة في الشريط.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر نفسها أن الفيديو لا يظهر بوضوح ما إذا كانت عملية الإنقاذ قد تمت في حق إنسان، أو حيوان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه العملية يصعب أن تكون عملية إنقاذ لإنسان لأنها تهدد حياته بشكل واضح.