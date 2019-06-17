قاصر وراشد يعنفان تاجرين ويعرضانهما للضرب بالسلاح

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس السبت، على مستوى حي السلام بالمدينة من إيقاف قاصر ذو 16 سنة، وراشد عشريني من أجل السرقة الموصوفة بجناية، المقرونة بالتعدد، الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وحيازته، مع السكر العلني البين.
وجاء إيقاف المشتبه فيهما مباشرة بعد تعريضهما تاجرين للخضر والفواكه بمدارة العرفان، للضرب والجرح بالسلاح الأبيض نتج عنه إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة، كما سلبا منهما مبلغين ماليين.
هذا، وتم حجز نصل سكين كبير الحجم الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة، في حين تم وضع الموقوف الراشد تحت الحراسة النظرية، فيما أحتفظ بالقاصر بالجناح المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
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