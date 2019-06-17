شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في شمال قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:58 صباحًا, 17 يونيو 2019 م المناطق _ عدن فرض الجيش اليمني سيطرته على مناطق جديدة في شمالي مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن، وذلك عقب مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة حررت مناطق، الشجرة والخزان والقراميد والسوداء والذرة وسلسلة السود الجبلية المطلة على منطقة هاجر شمالي مديرية قعطبة.

وجاء التقدم بعد عملية عسكرية واسعة شنها الجيش اليمني من محاور عدة وسط تقدمه نحو منطقة العود شمال وغرب مديرية قعطبة.

وأسفرت العملية عن مصرع 25 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى أسر ثلاثة منهم.

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