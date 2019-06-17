مصر وفرنسا تبحثان التطورات بالخليج والسودان

ناقش مصر وفرنسا، الأحد، ما تشهده منطقة الخليج العربي مؤخراً من أحداث وتطورات، حيث أكدتا أهمية التنسيق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأحد، اتصالًا هاتفياً من نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان؛ حيث تناولا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء على رأس القضايا، التي تم تناولها خلال الاتصال، الهجوم الإرهابي الذي طال ناقلتي النفط في هجمات خليج عمان، بالإضافة إلى المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية.

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وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا، خلال الاتصال، التعاون الثنائي وسُبل تطوير آفاق العلاقات في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلديّن الصديقيّن.

وأضاف، في بيان، أن الاتصال أكد أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن تبادُل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتابع حافظ أن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ما تشهده منطقة الخليج العربي مؤخراً من أحداث وتطورات، والمشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية.