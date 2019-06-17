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برلمانية تطالب بقانون ينظم شئون وحقوق عمال الخدمة المنزلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بإصدار قانون ينظم شئون عمال الخدمة المنزلية.

وقالت "عثمان"، لـ"الخليج 365"، إن عمال الخدمة المنزلية من حقهم أن يتم تقنين عملهم بمقتضي قانون ينظم شئونهم ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ويحميهم من أي تعسف بحقوقهم.

وأضافت "عثمان"، أن عمال الخدمة المنزلية يجب إدراجهم في مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، ويكون عملهم بمقتضى عقود، فإما أن يكون لهم قانون خاص بهم أو إدراجهم ضمن قانون العمل.

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