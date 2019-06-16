وديات “كان” 2019.. السينغال تفوز على نيجيريا

حقق المنتخب السنغالي، الأحد، فوزًا على نظيره النيجيري بهدف نظيف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين في مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله ادريسا جاي في الدقيقة 25.
وفشلت جميع محاولات نيجيريا في إدراك التعادل، ليخرج منتخب “أسود التيرانغا” فائزين باللقاء.
وتخوض نيجيريا أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجانب غينيا ومدغشقر وبوروندي، بينما تلعب السنغال في المجموعة الثالثة مع الجزائر وكينيا وتنزانيا.
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