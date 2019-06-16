روما وفالنسيا يتصارعان على ضم حارس برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن حارس مرمى برشلونة الإسباني، ياسبر سيليسين، يأمل حسم مصيره مع فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أعلن رغبته في الرحيل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن فريقي فالنسيا وروما يقاتلان من أجل ضم سيليسين، بعد أن رفض بنفيكا البرتغالي دفع 30 مليون يورو لضمه.

ويسعى سيلسين للرحيل بعدما فشل في الحصول على فرصته بصفوف البلوغرانا خلال الموسم الماضي، إذ أصبح الحارس الثاني خلف تير شتيغن.

ويبقى العائق الأصعب في رحيل سيلسين هو الشرط الجزائي في عقده البالغ قيمته 60 مليون يورو، لكن برشلونة أبدى استعداده للتخلي عنه مقابل نصف هذا المبلغ.

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وأظهر الخفافيش رغبة في ضم سيليسين، أثناء التفاوض مع إدارة برشلونة من أجل دينيس سواريز، في ظل عدم رغبة الحارس نيتو بالاستمرار، لكن لا يبدو نيتهم دفع 30 مليون يورو التي يريدها البارسا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن روما عاد أيضًا للصراع على الحارس الشاب، والذي حاول ضمه الصيف الماضي حين رحل أليسون إلى ليفربول، بسبب وجود أزمة مع الحارس السويدي روبن أولسن.

وأفاد التقرير، أن مصادر من داخل نادي إيفرتون الإنجليزي، نفت وجود أي نية للتعاقد مع سيليسين هذا الصيف كما تردد مؤخرًا.