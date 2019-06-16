بلدية رهط تفشل في تمرير ميزانية المدينة للمرة الرابعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشلت إدارة بلدية مدينة رهط في جلستها الاستثنائية، التي عُقِدت مساء يوم الأحد، في تمرير ميزانية المدينة للعام 2019، للمرة الرابعة على التوالي، في جلسة حضرها 18 عضوًا من تحالُفَي رهط بلدنا وتحالف الخير، من بينهم رئيس البلدية، فايز أبو صهيبان، بالإضافة إلى نائب متصرّفة لواء الجنوب بوزارة الداخلية، عيدو ليفنيه.

وصوّت ضد اقتراح الميزانية المقدم من رئيس البلدية، أبو صهيبان، 9 أعضاء بلدية عن تحالف رهط بلدنا، فيما صوّت مع الاقتراح 9 أعضاء، هم أعضاء تحالف الخير بالإضافة إلى رئيس البلدية.

وبدأت الجلسة الاستثنائية بعرض تقرير مراقب بلدية مدينة رهط، عامر أبو هاني، وتلاه خطاب رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، الذي تحدث عن صعوبات المفاوضات مع أطراف المعارضة وتعرقُل تقرير ميزانية المدينة للعام 2019 حتى اللحظة، وخطر اللجنة المعينة على مدينة رهط والفصل بين تشكيل الائتلاف والتصويت على الميزانية.

وكان "تحالف الخير "وممثله فايز أبو صهيبان، قد عرضا قبول مطالب تحالف رهط بلدنا بالمناصفة الكاملة في الملفات والتعيينات في البلدية بهدف حل أزمة الائتلاف البلدي والوصول إلى إقرار ميزانية مدينة رهط لدرء خطر اللجنة المعينة ولكن المعارضة البلدية المكونة من تحالف "رهط بلدنا " رفعت سقف مطالبها حسب كلام عضو بلدية رهط عن " تحالف الخير "، سامي أبو صهيبان.

وأشار أبو صهيبان خلال حديثه خلال الجلسة إلى أن امتناع المعارضة البلدية عن التصويت على الميزانية هو خلاف سياسي وليس بلديًا أو على الملفات والخدمات ويهدف إلى حل المجلس البلدي في رهط .

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وفي رده على حديث رئيس البلدية قال عضو بلدية رهط عن المعارضة فيصل الهزيل خلال الجلسة، إن تقرير الميزانية مشروط بتكوين الائتلاف البلدي و لن تتكون البلدية دون ائتلاف .

وقال عضو تحالف رهط بلدنا ورئيس بلدية رهط السابق طلال القريناوي، خلال حديثه، أن التحالف يمثل رأي جمهور رهط.

يُذكرُ أن لجنةَ وفاقٍ لحل أزمة بلدية رهط، تكونت الأسبوع الماضي، وتشمل شخصيات اجتماعية وأكاديمية من مدينة رهط والنقب؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف في البلدية وحل الأزمة.

وشدد عضو بلدية رهط عطا أبو مديغم، على دور لجنة الوفاق، وطالب بإعطائها زمام الأمور في حل الأزمة.