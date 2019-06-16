الجيش اليمني يحرز تقدمًا جديدًا في مديرية كتاف بصعدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:12 صباحًا, 17 يونيو 2019 م المناطق _ عدن أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، في شمال اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش اليمني أسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.

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