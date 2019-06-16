وسط إجراء تقييم للأضرار .. إيران تتهم أميركا بأنها وراء الهجوم على ناقلتي النفط

طهران ـ وكالات: اتهم رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الاسلامي)، علي لاريجاني، الولايات المتحدة بأن هي من يقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في المياه الدولية في بحر عمان يوم الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أمس الاحد. ورفض لاريجاني اتهام واشنطن بأن إيران هي المسؤولة عن الانفجارات التي وقعت على ناقلتي النفط، وقال إنه يبدو أن الولايات المتحدة قد لجأت إلى شن الهجمات بعد فشل العقوبات التي تفرضها على إيران، بحسب (إرنا). وقال لاريجاني إنه “أمر هزلي” أن تحث الولايات المتحدة إيران على استخدام الدبلوماسية، وأنه من المعروف أن الولايات المتحدة قد هاجمت سفنها خلال الحرب العالمية الثانية، لخلق ذريعة لمهاجمة اليابان. وقالت الشركتان المشغلتان لناقلتي نفط معطوبتين، إن عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالناقلتين تجري قبالة ساحل الإمارات قبل تفريغ حمولتيهما. وقالت شركة برنارد شولته شيب مانجمنت إن تقييم مدى الأضرار التي لحقت بالناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس والاستعداد لنقل شحنتها لسفينة أخرى سيبدأ بعد استكمال سلطات إمارة الشارقة لعمليات الفحص الأمنية. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد إن المملكة والولايات المتحدة نفذتا دوريات جوية مشتركة في منطقة الخليج. وذكرت الوكالة “طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين. تهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين”. وتظهر بيانات رصد مسارات السفن من رفينيتيف أيكون أن فرنت ألتير متوقفة قبالة ساحل ميناء خورفكان في الشارقة أما كوكوكا كاريدجس فهي متوقفة قبالة ميناء كلباء في ذات الإمارة. وقالت شركة برنارد شولته في بيان “طاقمنا يظل على متن كوكوكا كاريدجس. إنهم في أمان وبصحة جيدة”. وقالت شركة فرنتلاين المشغلة للناقلة الثانية فرنت ألتير إن طاقمها الذي انتشلته قوارب إيرانية بعد الهجمات غادر من مطار بندر عباس الإيراني متجها لمطار دبي الدولي. ومن المقرر أن يقوم فريق من الخبراء بفحص الأضرار التي لحقت بالناقلة فرنت ألتير قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية تفريغ شحنة النفتا التي على متنها. وقالت شركة فرنتلاين المشغلة لها اليوم الأحد إن تضرر الناقلة لم يسفر عن ورود تقارير بوقوع تلوث بحري. وأضافت الشركة أن الناقلة يتم قطرها حاليا نحو منطقة قبالة إمارة الفجيرة.

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